Tauron Liga siatkarek. Roleski Grupa Azoty Tarnów po tie-breaku lepszy od OnlyBio Pałacu Bydgoszcz

W meczu 12. kolejki Tauron Ligi siatkarek zespół Roleskiego Grupy Azoty Tarnów wygrał w poniedziałek (23.01.2023) na swoim parkiecie z OnlyBio Pałacem Bydgoszcz.

Grupa Azoty Roleski Tarnów - OnlyBio Pałac Bydgoszcz 3:2 (21:25, 24:26, 25:22, 25:22, 15:10)

Roleski Grupa Azoty: Łyczakowska, Kowalska, Marcyniuk, Ociepa, Świstek, Ponikowska, Żurawska (libero) oraz Rybak, Szumera, Szczepańska, Pawłowska (libero)

OnlyBio Pałac: Bałdyga, Łyszkiewicz, Gałkowska, Różyńska, Żurowska, Lewandowska, Witkowska (libero) oraz Nowakowska, Kobus, Mazurek. Dla obu drużyn był to ważny mecz, przed nim sąsiadowały w tabeli, Pałac (8. lokata) miał o 2 "oczka" więcej. Tarnowianki w przypadku zwycięstwa za pełną pulę wyprzedziłyby go (zwycięstwo po tie-breaku tylko zmniejszyło dystans). Spadek żadnej z ekip nie grozi, bo po wycofaniu się Legionovii (problemy finansowe) zostało w lidze 11 zespołów. Można natomiast dostać się do czołowej "ósemki", która potem powalczy w play-off. W I secie przyjezdne odskoczyły już na początku (3:7) i nie dały się dogonić, momentami miały nawet 6 pkt przewagi (17:23). Drugi set miał trochę inny przebieg. Pałac znów odskoczył (6:9), ale tarnowianki doprowadziły do remisu 13:13. Tyle że od tego momentu straciły 3 pkt rzędu i znów musiały gonić. Udało się w końcówce (od 19:22 do 22:22), lecz w grze na przewagi decydujące słowo należało do rywalek.

Oczekiwany przełom w grze gospodyń nastąpił w III secie. Ze stanu 12:12 doprowadziły do 15:12. Ważnym momentem była długa wymiana, zakończona autowym atakiem liderki gości Moniki Gałkowskiej, po której było 19:15. Wkrótce przewaga wzrosła do 5 pkt (21:16), by po chwili zmaleć do 2 pkt (22:20). Czas wzięty przez trenera "Żyraf" Marcina Wojtowicza pozwolił zapanować nad emocjami i wygrać tę partię. Czwarty set był wyrównany. Tarnowianki prowadziły 13:12, ale przegrały trzy następne akcje, potem przegrywały 14:17 i zrobił się problem. Miejscowe dobrze sobie z nim poradziły, w końcówce przechyliły szalę na swoją stronę (21:20, wygrana do 22).

Tarnowianki dominowały w tie-breaku

Decydował więc tie-break. Lepiej zaczęły go tarnowianki, po punktowej serii prowadziły już 6:1! Pięć "oczek" przewagi miały przy zmianie stron, przybliżając się do zwycięstwa. Tej szansy nie zmarnowały, jeszcze powiększały przewagę (m.in. było 12:4), a wygrały do 10. Ostatni punkt - po ponad 2 i pół godziny walki - zdobyła Katarzyna Marcyniuk, wygrana MVP spotkania.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!