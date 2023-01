Tauron Liga siatkarek. Roleski Grupa Azoty Tarnów przegrał z Energą MKS Kalisz

Roleski Grupa Azoty Tarnów - Energa MKS Kalisz 1:3 (23:25, 25:16, 25:27, 19:25)

Roleski Grupa Azoty: yczakowska, Kowalska, Ponikowska, Świstek, Ociepa, Marcyniuk, Żurawska (libero), Pawłowska (libero) oraz Rybak, Szumera, Szczepańska, Mroczek, Mazenko.

Energa MKS: Grabka, Rasińska, Kuligowska, Drużkowska, Cygan, Fedorek, Lemańczyk (libero) oraz Wawrzyniak, wójcik, Bartkowska.

Tarnowianki mogły w tym meczu ugrać więcej. Spotkanie zaczęło się obiecująco (4:0, 10:5). Później miejscowe miały problemy z przyjęciem zagrywki i kończeniem ataków, co zmieniło układ sił. Od stanu 13:9 kaliszanki zdobyły aż 10 punktów z rzędu. To jeszcze nie był koniec emocji w tym secie. W końcówce zespół gospodyń zbliżył się na punkt, ale ostatecznie przegrał. W drugiej części tarnowianki grały znacznie skuteczniej, szybko doprowadziły do wyrównania stanu meczu.

Bardzo ważny okazał się trzeci set. Do połowy był bardzo wyrównany, później miejscowe musiałby odrabiać 3 "oczka" straty, obroniły dwa setbole, lecz ostatecznie przegrały na przewagi. Dwa ostatnie punkty zdobyły kluczowe zawodniczki gości: Karolina Drużkowska i Aleksandra Rasińska. W kolejnej odsłonie wyżej notowane kaliszanki już kontrolowały przebieg gry i zasłużenie zwyciężyły.