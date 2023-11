Tauron Liga siatkarek. Z nowym trenerem Grupa Azoty Akademia Tarnów postawiła się mistrzowi Polski ŁKS Commercecon Łódź

ŁKS Commercecon Łódź - Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:1 (25:15, 25:27, 25:20, 25:20)

Druga partia przyniosła dużo bardziej wyrównaną walkę i huśtawkę nastrojów: 2:5, 9:7, 10:11, 13:12, 13:15, 16:15. W końcówce tarnowianki odrobiły stratę (było 21:18), obroniły dwa kolejne setbole (24:22), potem jeszcze jednego, by doprowadzić do remisu w meczu!

Tarnowskie siatkarki podjęły walkę z faworyzowanym ŁKS-em

Trzeci set też był wyrównany, tarnowianki znów postawiły się faworytowi. Prowadzenie zmieniało się, wynik oscylował wokół remisu. Miejscowe odskoczyły na 19:16, ale po chwili miały już tylko punkt przewagi. Gorącą końcówkę (21:20) rozstrzygnęły na swoją korzyść (25:20).

To jednak nie podłamało przyjezdnych. Czwartą partię zaczęły z przytupem (3:7) i mogły coraz realnie myśleć o sprawieniu niespodzianki. Mistrz Polski jednak szybko się ogarnął, zbliżając się na punkt, a od stanu 9:11 doprowadził do 16:12. To nie był koniec emocji, bo tarnowianki po serii (od 17:13 do 17:16) znów wywierały presję. Potem po raz kolejny zmniejszyły dystans (22:18, 22:20), ale przegrały.