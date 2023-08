Te miejsca z listy UNESCO znajdują się w Małopolsce! Każdy musi je zobaczyć chociaż raz w życiu Redakcja Kraków

Stare Miasto, jako pierwsze w Polsce bo już 1978 roku znalazło się na liście zabutków UNESCO. To pełna życia miejsce. Można znaleźć tu tradycyjne polskie restauracje, hotele i sklepy z antykami. W centralnej części znajdują się Sukiennice a tuż obok Bazylika Mariacka.

Znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie lada wyróżnienie. Małopolska może pochwalić się sporą ilością takich miejsc. Okazuje się nawet, że nasze województwo plasuje się na najwyższej pozycji co do ilości zabytków, które znalazły się na liście UNESCO w całej Polsce. Specjalnie dla was wybraliśmy trzy miejsca, które według nas każdy, nie tylko Małopolanin, powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. Dodatkowo przedstawiamy kilka ciekawostek na temat każdego z nich.