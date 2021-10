Te znaki zodiaku mają szczęście w miłości. Czeka ich wielkie uczucie oraz prawdziwa, romantyczna miłość [HOROSKOP] 9.10.21

NOWE Elif odc. 1067. Melek zostaje oskarżona o próbę zabójstwa. Streszczenie odcinka [11.10.2021]

Elif udaje się dostać do domu matki. Melek jest niezwykle szczęśliwa. Jednak nie na długo - chwilę później do domu wkracza policja. O co chodzi? Dlaczego Melek...