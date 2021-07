Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 15.07.21

NOWE Elif odc. 1021. Kerem zostaje aresztowany przed pokazem. Streszczenie odcinka [22.07.2021]

Emirhan bardzo źle znosi wiadomość o tym, kto tak naprawdę jest jego ojcem. Chłopiec nie może sobie z tym poradzić. Co zrobi? Tymczasem u Haktanirów wszyscy odliczają minuty do pokazu. Co się wydarzy? Co odkryje policja? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 1021. odcinka Elif, aby dowiedzieć się więcej!