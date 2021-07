Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 16.07.21

NOWE GORĄCY TEMAT 9.600 zł wypłaty! Tyle Polacy będą więcej zarabiać! Oto plan Jarosława Kaczyńskiego? [16.07.2021]

Jarosław Kaczyński zapowiada podwyższenie pensji Polaków. Prezes PiS chce, aby nasz kraj dogonił Europę i stał się drugą Słowenią - to obecnie najbogatszy kraj postkomunistyczny. Jak mówi Jarosław Kaczyński, wyższa pensja miałaby trafić do mieszkańców naszego kraju w ciągu najbliższej dekady. Czy to możliwe? Ile będą zarabiać Polacy? Zobaczcie, co zapowiada Jarosław Kaczyński i jak wypadamy na tle innych państw.