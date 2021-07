Te znaki zodiaku nie mogą bez siebie żyć! Sprawdź, kto jest Twoją bratnią duszą i zobacz, co was łączy 29.07.21

NOWE Domowe dżemy z owoców. Niebanalne przetwory pachnące ziołami [PRZEPISY]

Aby popularne dżemy i konfitury miały wyjątkową, nieoczywistą nutę smakową, warto do nich dodać zioła i przyprawy korzenne. To idealne składniki wynoszące „zwykłe” domowe przetwory na kulinarne wyżyny. Jak je wykorzystywać i do jakich owoców lub warzyw pasują najlepiej?