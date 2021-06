Te znaki zodiaku nie wybaczają. Są pamiętliwe, jeśli odwracają się od kogoś, to na całe życie. Lepiej im nie podskakiwać! HOROSKOP 26.06

Co na temat wybaczania mówi HOROSKOP?

Nie każdy potrafi wybaczać - to trudna do osiągnięcia sztuka, wymagająca umiejętności pójścia na kompromis czy nawet odpuszczenia. Próba wybaczenia to także sprawdzian, czy potrafimy poradzić sobie ze swoimi emocjami. Są znaki zodiaku, które są bardzo emocjonalne, szybko wyprowadzają się z równowagi i niełatwo do niej wracają. Im więcej emocji targa danym znakiem zodiaku i im bardziej jest on podatny na ich działanie, tym więcej problemów z wybaczaniem. Dlaczego? By móc wybaczyć, czyli pogodzić się ze stanem rzeczy, który wcześniej nam doskwierał, trzeba najpierw pogodzić się samemu ze sobą i nauczyć panować nad emocjami.

Im lepiej nie zachodzić za skórę. Te znaki zodiaku są bardzo pamiętliwe