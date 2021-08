Te znaki zodiaku to marudy? Sprawdź, na co narzeka każdy ze znaków zodiaku 3.08.21

"Dlaczego nikt nie rozumie, że ja wiem najlepiej?" Stereotypowy Lew lubi być w świetle uwagi wszystkich zgromadzonych. To on będzie miał najlepsze pomysły. A jeśli jego ambitne plany zostaną pokrzyżowane albo spełzną na niczym? Tak, rozpocznie się narzekanie. Narzekanie w wydaniu Lwa to często tyrada i nauka, dla słuchaczy. On zrobił wszystko dobrze, ale tamten, czy tamta albo i cały świat go nie posłuchali i dlatego wszystko wzięło w łeb. W rankingu marudów Lew idzie w łeb w łeb z Rakiem. Lwy to liderzy, liderzy nie narzekają zbyt wiele. Ale jeśli mają ku temu publikę... maraton narzekania za trzy, dwa, jeden...

pixabay