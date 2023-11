Technologiczna moc Krakowa i (Mało)Polski. 23 listopada rozpoczyna się 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski

W Krakowie rodzą się perły i diamenty

Utalentowani, świadomi wyzwań, zmotywowani do dalszej nauki, otwarci na świat i nowe rozwiązania – tacy są polscy programiści, informatycy czy inżynierowie sieciowi. To zasługa ich samych, ale także uczelni, na których się kształcą. Nic więc dziwnego, że są rozchwytywani, należą do światowej elity. To dlatego w Krakowie i Małopolsce tak chętnie swoje biznesy lokują zarówno koncerny o globalnym zasięgu jak również niewielkie start-upy, dopiero pukające do bram wielkiego biznesu. Kraków błyskawicznie zamienia się w gigantyczny magnes, przyciągający nie tylko Polaków, ale coraz częściej także światową informatyczną elitę.

Już od jakiegoś czasu można też dostrzec trend, że firmy, które mają siedziby w Krakowie, nie tylko rozwijają swoje kompetencje, szukają nowych rozwiązań, ale przenoszą je na zdecydowanie wyższy poziom. To samo dzieje się z uczelniami – gwałtownie podnoszą poziom tzw. kompetencji cyfrowych. To dlatego tak wiele zagranicznych firm, które mają siedziby w Szwajcarii czy Stanach Zjednoczonych, w stolicy Małopolski lokuje swoje kluczowe zespoły. Wiedzą, że tutaj znajdą informatyczne perły i diamenty. To wszystko rodzi ferment, tak ożywczy w przypadku Krakowa i Małopolski.