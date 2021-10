Tegoroczny sezon grzybowy zamknięty, ale pocieszmy się truflami Grzegorz Tabasz

Była pełnia księżyca i solidne ocieplenie poprzedzone chłodnym epizodem. Wielu czekało na ostatnie grzyby sezonu 2021 roku. I bardzo wielu (z niżej podpisanym) przeżyło rozczarowanie. Weekendowa wyprawa do lasu zaowocowała kilkoma młodymi rydzami i podgrzybkami. Zaglądałem do kosza innych grzybiarzy: ten sam marny zbiór. Tym samym grzybowy sezon 2021 roku można zaliczyć do definitywnie zamkniętych.