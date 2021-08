Ten kto pomaga, otrzymuje więcej czyli obóz z osobami niepełnosprawnymi organizowany przez Parafialny Zespół Caritas "Betania" z Myślenic Beata Mirochna

Jak co roku, Parafialny Zespół Caritas "Betania" wyruszył na obóz rekolekcyjno-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to wyjątkowy czas zarówno dla podopiecznych, jak i wolontariuszy. Jest to również okazja by po przez różne działania pomagać im w zgłębianiu wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia, na miarę ich możliwości.