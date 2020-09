Tenczynek, Rudno. Droga powiatowa z wyjazdem z autostrady już gotowa. Prowadzi przez atrakcyjne tereny

Starosta podkreślał, że niezwykle cenne było wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych i dziękował za nie ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi. - 80 procent zadania pochodzi z tej dotacji. To prawie 4 mln zł, a ze środków powiatu i gminy wydaliśmy łącznie 1,2 mln zł - dodawał Pałka.

Podczas otwarcia władze z dumą mówiły o wzorcowym wykonaniu zadania. - Dla nas samorządowców powiatu krakowskiego i gminy Krzeszowice jest to bardzo ważna inwestycja. Przez wiele lat ta droga była drogą wstydu - mówił Wojciech Pałka, starosta krakowski. Zaznaczał, że przez fatalny stan tego traktu wstyd był zarówno dla powiatu, jak i gminy.

Gmina i powiat wydały po 636 tys. zł. - Ten nasz wkład jest stosunkowo nieduży biorąc pod uwagę to, jak ważna to droga. Służy nie tylko mieszkańcom, bo prowadzi przez rekreacyjne tereny, wzdłuż Stawu Wrońskiego do zamku w Rudnie. Dotychczas na dziurawą drogę trudno było zapraszać turystów, teraz warto im polecać ten szlak - mówi Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślał, że obecnie realizuje się jeden z największych - w powojennej Polsce - programów przebudowy dróg samorządowych. - Z rządowego funduszu, który wspiera drogi samorządowe zrealizowano już w Polsce 1700 zadań drogowych, a około 4100 odcinków jest w trakcie realizacji. Drogi są budowane w nowym śladzie lub remontowane istniejące. To będzie łącznie 9,5 tysiąca km dróg - mówił Adamczyk.