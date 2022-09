Tenis. Bez Hurkacza, ale z Kubotem. Znamy skład reprezentacji Polski na mecz Pucharu Davisa z Indonezją

Stawką meczu Polski z Indonezją będzie prawo gry w przyszłorocznej fazie play-off o miejsce w Grupie Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie się w piątek 16 września o godzinie 15 dwoma meczami singlowymi. Natomiast w sobotę 17 września o godz. 11 najpierw odbędzie się spotkanie deblowe, a po nim dwa pojedynki w grze pojedynczej.

- Nasz skład na mecz w Inowrocławiu to ciekawa mieszanka - mówi kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fyrstenberg (cytat za PZT). - Zobaczymy Łukasza Kubota, byłego najlepszego deblistę świata i dwukrotnego zwycięzcę turniejów Wielkiego Szlema. Łukasz wystąpi w parze z Jankiem Zielińskim, który coraz wyżej pnie się w rankingu ATP w grze podwójnej. Zagrają dwaj doświadczeni zawodnicy, czyli Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. Dołączy do nich młody i bardzo perspektywiczny Olaf Pieczkowski, który chociaż jest wciąż juniorem, to ostatnio osiąga dobre wyniki w seniorskim Tourze.