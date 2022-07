Tenis. Iga Świątek nie dała szans Magdalenie Fręch. Pewna wygrana faworytki w I rundzie w turnieju BNP Paribas w Warszawie

Po urlopie Iga Świątek gra w Warszawie

Świątek to oczywiście największa gwiazda turnieju w stolicy, nic dziwnego, że jej mecz wzbudził ogromne zainteresowanie, trybuny na kortach Legii były pełne. Dodatkowo w I rundzie przyszło jej zmierzyć się z inną Polką, Magdaleną Fręch. Ta zawodniczka ostatnio też zbierała dobre recenzje, trzy tygodnie temu podczas Wimbledonu dotarła do III rundy. W spotkaniu z liderką światowego rankingu jednak nie miała wiele do powiedzenia.

Dla Świątek to był pierwszy turniejowy mecz od Wimbledonu, po nim miała krótkie wakacje, zaliczyła też towarzyską potyczkę z Agnieszką Radwańską w charytatywnej imprezie w Krakowie. W starciu z Fręch początek miał trudny, popełniała błędy, ale szybko złapała właściwy rytm i rozbiła rodaczkę.