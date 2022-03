Tenis. Iga Świątek w półfinale turnieju Miami Open. Polka bliska niezwykłego wyczynu

— Jestem bardzo zadowolona, że wykorzystałam pewność siebie, którą zdobywam od turnieju w Dosze — skomentowała po ćwierćfinałowym meczu Iga Świątek. Znów zwyciężyła niezwykle pewnie i choć tym razem nie wygrała żadnego z setów do zera, co zwykła ostatnio czynić, to jednak w starciu z bardzo solidną czeską rywalką pokazała wielką klasę.

Regularność Polki jest imponująca - to był jej piętnasty wygrany mecz z rzędu! Na ten wyczyn składają się wygrane pojedynki w Dosze, Indian Wells i Miami.