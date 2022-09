Tenis. Słynny szwajcarski zawodnik Roger Federer zapowiedział zakończenie kariery

1500 meczów i dość. Federer kończy karierę

- Jak wielu z was wie, poprzednie trzy lata były dla mnie bardzo trudne ze względu na kontuzje i operacje. Ciężko pracowałem, by wrócić do formy pozwalającej na rywalizację na wysokim poziomie, ale wiem też, jakie sygnały wysyła mi moje ciało. Mam 41 lat, rozegrałem ponad 1500 meczów w ciągu 24 lat (...) muszę przyznać, że nadszedł czas na zakończenie wyczynowej kariery. Laver Cup w Londynie w przyszłym tygodniu będzie moim ostatnim turniejem ATP oświadczył Szwajcar na Instagramie.