Tenisowe MP 2022. Magdalena Fręch zmierza w Bytomiu po kolejny tytuł. Jest już w półfinale

MP w Bytomiu: Fręch nie dała szans Górskiej

Fręch jako ostatnia awansowała do półfinału, pokonując w czwartek (14.07.2022) 6:1, 6:0 utalentowaną juniorkę Darię Górską (LOTOS PZT Team/CKT Grodzisk Maz.). - Bardzo szybko wywalczyłam przewagę, od stanu 2:1 starałam się nie dopuszczać jej do gry. To jej nie pomogło zdecydowanie, nie można oceniać jej gry, bo w poprzednich meczach jednak wygrywała i to mówi za siebie. Zagrałam zdecydowanie lepiej niż w poprzedniej rundzie. Z każdym meczem coraz lepiej przestawiam się z trawy na korty ziemne. Tutaj na mistrzostwach czujemy oddech na plecach, bo co roku wchodzą coraz nowsze i młodsze zawodniczki. Trzeba się ich obawiać i być przygotowanym. Mam nadzieję, że będziemy jak Djoković, Roger i Rafa, jako doświadczone będziemy mogły dominować jeszcze długo – powiedziała Fręch, która ma szansę zdobyć trzeci z rzędu tytuł mistrzyni kraju w Bytomiu.