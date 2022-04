Thomas Thurnbichler. Kim jest trener, który ma wyciągnąć z kryzysu polskie skoki narciarskie?

Thurnbichler zastąpił Doleżala

Thurnbichler to też „młody, zdolny” trener. Od razu rzucony będzie na bardzo głęboką wodę. I nie chodzi tylko o słabe ostatnio wyniki i kryzys w reprezentacji. Musi przede wszystkim szybko przekonać liderów naszej ekipy - Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha (podczas burzy w polskiej kadrze murem stanęli za Doleżalem) - że potrafi wszystko naprawić. Także atmosferę w reprezentacji i wokół niej. Bo nie ma co ukrywać, że znaczący spadek poziomu wynikowego odcisnął piętno na całym obrazie skoków w Polsce. A przypomnijmy, że „specjalistów” od sportu jest w naszym kraju ponad 30 milionów...

Thomas Thurnbichler znany jest z "podwójnego" skoku

Jako zawodnik Thunbichler wielkiej kariery nie zrobił. Najbardziej znany jest z... klipu na YouTubie. Jako 13-letni przedskoczek zawodów w Bischofshofen oddał skok, który przeszedł do historii dyscypliny jako „podwójny”. Źle wyszedł z progu, spadł na bulę, ale zamiast wylądować, odbił się od ziemi, złożył do dalszego lotu i lądował kilkadziesiąt metrów dalej. Talent miał, zdobywał medale MŚ juniorów (dwa złota i srebro w drużynie, brąz indywidualnie), ale w seniorach potem nie zaistniał poważniej. Karierę skoczył w wieku zaledwie 22 lat, w 2011 r. Został przy sporcie. Studia łączył z pracą w Tyrolskim Związku Narciarskim, potem w krajowej federacji opiekował się juniorami (z sukcesami), aż w 2020 r. dostał posadę asystenta w pierwszej reprezentacji, u boku Andreasa Widhoelzla.

Jak zaznaczył prezes PZN Apoloniusz Tajner, Thurnbichler referencje z Austrii ma dobre. Zresztą bycie asystentem w jednej z najlepszych na świecie reprezentacji, która ostatnio zdobyła olimpijskie złoto w drużynie i wygrała klasyfikację Puchar Narodów, nie jest dla osób przypadkowych.

- To jest młody wilk trenerski. To szkoleniowiec, za którym stoją już zmiany techniczne w pierwszej fazie lotu, które mają wpływ na osiągane odległości. Z opinii kilku osób z Austrii wiemy, że to on tam jest głównym trenerem prowadzącym. Selekcjoner Widhoelzl aż takiego znaczenia w tej grupie nie miał - argumentował wybór prezes Tajner w rozmowie z Eurosportem.