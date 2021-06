TiramiSu: krakowska szkoła przyszłości pod patronatem ASTOR, czołowej polskiej firmy technologicznej. Tu każde dziecko rozwinie swój talent

- Znamy edukację z różnych stron, same byłyśmy kiedyś uczniami, mamy za sobą 25-letnie doświadczenie jako nauczycielki w różnych szkołach, publicznych i niepublicznych, oraz z indywidualnej pracy w ramach zajęć prywatnych. Równocześnie same jesteśmy mamami – dziewięcioosobowej w sumie - gromadki dzieci, dlatego także wiemy, jakie mogą być potrzeby rodziców. Pod wpływem kolejnych doświadczeń i obserwacji od wielu lat dojrzewało w nas marzenie o stworzeniu własnej szkoły, która będzie dobrym miejscem – takim, do którego chce się przychodzić i dzieciom, i nauczycielom. Dodającym skrzydeł, a zarazem bezpiecznym. To marzenie właśnie się ziszcza

- Jako nauczycielka szkoły publicznej byłam niegdyś często sfrustrowana tym, że próbuje ona sprowadzić wszystkich uczniów do jednego mianownika, jednego wzorca, przez co nie pozwala się rozwijać, a zarazem nie podąża za tym, co jest naprawdę w życiu ważne. Przychodzą do niej małe dzieci, przeważnie ciekawe świata i pełne zapału, ale w wielu wypadkach już w okolicach czwartej klasy podstawówki ta ciekawość i ten zapał są przez system edukacji gaszone. Nie zgadzam się na to i dlatego od lat robię wszystko, by szkoła wyglądała inaczej, czyli - zgodnie z założeniami Marii Montessori – była blisko dziecka, blisko natury i blisko tego, co jest realnym życiem młodych ludzi i ich rodzin – wyjaśnia Agnieszka Życzkowska.