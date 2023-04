Tłumy ludzi na lotnisku w Balicach. Nerwy w kolejkach, pasażerowie spóźniali się na odloty swoich samolotów

Pasażerowie skarżyli się na kilkugodzinne kolejki do odprawy bagażowej i paszportowej. Nie mogli przebrnąć nawet z trzygodzinnym, zamiast standardowego dwugodzinnego zapasu czasu przed lotem. Wielu nie zdążyło na samolot. Były żale, pretensje, interwencje do władz portu lotniczego i skargi w mediach.

Niecodzienny tłok trwał nocą z wtorku na środę. Pasażerowie opowiadali o pomysłach tych, którzy ustawali się do odpraw VIP-owskich lub szli z bagażami bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa zamiast najpierw nadać walizki. szukali sposobu dostania się do samolotu na wykupiony lot.

Okazało się, że było mnóstwo pasażerów lotów poza Unię Europejską. Obsługa portu lotniczego wiedziała o problemach. Ten niezwyczajny tłum przewidywali przedstawiciel lotniska. Już wcześniej Natalia Vince, rzeczniczka portu lotniczego w Balicach apelowała do podróżnych, żeby w tym okresie przybyli do odprawy z trzygodzinnym wyprzedzeniem.