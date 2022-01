Tłusty czwartek 2022. Kiedy obchodzimy? Co ma wspólnego z ostatkami i końcem karnawału? Jakie tradycje są związane z tym słodkim świętem?

Tłusty czwartek 2022. Kiedy wypada święto łasuchów?

Ciekawa tradycja tłustego czwartku. Jak dawniej świętowano?

Ze względu na to, że tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, zwany jest często ostatkami. Tradycja tego święta ma pogańskie korzenie - obchodzono go już nawet w starożytnym Rzymie. Pierwotnie dzień ten miał na celu uczcić odejście zimy i nadejście wiosny. Na stołach nie kładziono jednak słodkości, lecz niezwykle tłuste potrawy, w tym pączki z ciasta chlebowego nadziewane słoniną oraz mięsem. Nadzienia takie jak marmolada czy dżem zaczęto dodawać do nich dopiero w połowie XVI wieku. Około sto lat później w Polsce do wypieku pączków użyto drożdży, dzięki czemu stały się one bardziej puszyste. Nadano im także okrągły kształt.