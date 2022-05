To już 100 lat Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. Przyjdź na dni otwarte! Atrakcji nie zabraknie

Biblioteka powstała w roku akademickim 1921/22, powołana przez Senacką Komisję Biblioteczną. Początkowo mieściła się w budynku przy ul. Loretańskiej 18, następnie przy ul. Smoleńsk 7. W 1929 r. zgromadzone zbiory zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo powstałym gmachu ówczesnej Akademii Górniczej przy al. Mickiewicza 30. Cały księgozbiór zmieścił się wówczas w 95. skrzyniach. W 1938 r. liczył on ponad 17 tysięcy tomów, w tym 5 tysięcy woluminów czasopism.

Dziś Biblioteka Główna AGH obejmuje ponad 265 tys. elektronicznych książek i około 8,5 tys. tytułów czasopism. Na powierzchni ponad 6 tys. mkw. znajduje się ponad 930 tys. zbiorów – książek, czasopism i specjalistycznych publikacji. Do tego trzeba również dodać zbiory kartograficzne i rękopisy, w tym rozprawy doktorskie obronione na AGH. Ponadto biblioteka oferuje dostęp do kilkudziesięciu naukowych baz danych i innych źródeł elektronicznych, a także do książek i czasopism elektronicznych. Na czytelników czeka ponad 200 miejsc w czytelniach, w tym specjalnie wyciszone miejsca do pracy indywidulanej.

Z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Biblioteki Głównej AGH uczelnia zorganizowała dni otwarte, które odbędą się w terminie 9–20 maja. Przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym m.in. turniej szachowy, zwiedzanie biblioteki „od magazynów po strych”, Escape room – „Księga Wyjścia” czy kiermasz charytatywny.