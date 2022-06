To już koniec "Miłości i przeznaczenia". Ostatni odcinek serialu zostanie wyemitowany pod koniec czerwca 2.06.22

"Miłość i przeznaczenie". Ile odcinków liczy serial?

"Miłość i przeznaczenie" to turecka telenowela, którą polscy widzowie pokochali od samego początku. Pierwszy odcinek został wyemitowany w piątek, 3 grudnia 2021 roku o godzinie 17:15 w TVP2. Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Otóż wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniego, 138. odcinka serialu.