To już koniec serialu BrzydUla 2. Kiedy produkcja zniknie z anteny? 21.05.2021

Jak podkreśla produkcja, ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany w piątek - 28 maja.

- Kończą się zdjęcia do wiosennej serii, będziemy emitować premierowe odcinki do końca maja. Na pewno wrócimy we wrześniu i przedłużymy serial do końca roku. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby przeciągnął się nawet na przyszły rok, wyniki „Brzyduli” są znakomite, zarówno w TVN7 jak i Playerze – skomentował Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.