To najpopularniejsze RASY KOTÓW domowych w Polsce. To właśnie one zawładnęły naszymi sercami 13.08.22 oprac.: Anna Nowak

Są niewielkie, puszyste i urocze. Niektóre są rozbrykane, lubią się bawić lub chować, inne za to najchętniej cały czas leżałyby na kolanach. Mowa oczywiście o kotach, które już od tysięcy lat towarzyszą ludziom. Choć jest to trudne do określenia, przyjmuje się, że istnieje około 100 ras kotów. A które z nich są najpopularniejsze w naszym kraju? Przejdź do galerii i sprawdź.