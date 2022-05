To nie będzie Fręch Open. Magdalena przegrała pierwszy mecz w Paryżu z Andżeliką Kerber

Fręch najwyraźniej pozazdrościła swojej imienniczce Magdzie Linette, która dzień wcześniej wyeliminowała Ons Jabeur i także postanowiła postawić do kąta zawodniczkę o uznanej marce. Różnica była tylko taka, że Tunezyjka to gwiazdka wschodząca, a Andżelika Kerber najlepsze lata ma już za sobą. Co też zobaczyliśmy podczas meczu pierwszej rundy w Paryżu, do którego przyjechała prosto ze Strasburga, gdzie wygrała turniej WTA 250 po finale ze Słowenką Kają Juvan.

Pierwszy set był pełen zaskakujących zwrotów. Żadna z tenisistek nie gwarantowała, że przy swoim serwisie zdobędzie kolejne punkty, więc nawet prowadzenie Fręch 5:1 o niczym nie przesądzało. I rzeczywiście, Polka dała Niemce ugrać kolejnego gema, przy jej serwisie biorąc się jednak w garść i wygrywając 6:2.

W drugiej partii to wracająca do niezłej dyspozycji Kerber zaczęła uzyskiwać przewagę. Niesamowity przebieg miał trzeci gem, w którym Fręch obroniła cztery break pointy, by polec przy piątym. Znów własny serwis był raczej obciążeniem, niż atutem w rękach obu pań, a ten festiwal błędów zakończył się korzystnie dla 34-latki urodzonej w Bremie 6:3.