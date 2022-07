To Polka przeszkadzała Kyrgiosowi w finale Wimbledonu - twierdzi angielski dziennik "The Sun". Fanka zaprzecza, by była pijana Krzysztof Kawa

Tak wygląda czołówka materiału o Nicku Kyrgiosie i Annie Palus na stronie portalu "The Sun"

– Wyrzuć ją. Wiem dokładnie, która to jest. To ta w sukience, która wygląda, jakby wypiła około 700 drinków, stary – złościł się Nick Kyrgios, zwracając się do sędziego w trakcie niedzielnego finału na kortach Wimbledonu. Bulwarówka "The Sun" twierdzi, że kobietą oskarżaną przez australijskiego tenisistę i wyprowadzoną z trybun w trakcie meczu jest polska prawniczka Anna Palus.