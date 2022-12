To się wydarzy w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków" [odc. 186-188] 13.12.22

Melis nie wytrzymuje i przyjeżdża do hotelu. Nie może znieść faktu, że Ulviye uważa Leventa i Meryem za małżeństwo, więc ignoruje prośbę narzeczonego i wyprowadza Ulviye z błędu. Ulviye czuje się zagubiona, a Levent jest wściekły na Melis. Jedyne o czym myśli Melis to zbliżający się ślub i jej wymarzona suknia. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zranionych ptaków".

Zranione ptaki odc. 186. Streszczenie

Stan Ulviye się pogarsza. Lekarz zaleca jej wyjazd na łono natury, z dala wszelkich stresów. Levent zawozi Meryem i matkę do hotelu nad morzem. Towarzyszy im Melis, która musi jednak wracać do Stambułu, żeby kupić wymarzoną suknię ślubną. Ayse i Cemil są już po rozwodzie. Przekonani o niewinności Cemila, Dogan i Mine postanawiają jeszcze raz porozmawiać z nim. Hülya w obecności Bahadira oskarża Asli o kradzież torebki i chce zwolnić służącą. Dziewczyna jest przybita zarzutami i tym, że Bahadir od razu uwierzył w jej winę. Yasar jednak informuje pracodawców, że to on kupił torebkę. Asli, w obawie o dziecko, postanawia opuścić rezydencję. Ulviye jest przekonana, że Levent i Meryem są małżeństwem. Doprowadza to do wielu krępujących sytuacji. Ku niepocieszeniu Melis, Levent jest zmuszony zostać przy matce dłużej niż planował.

Kiedy i gdzie oglądać 186. odcinek ZRANIONYCH PTAKÓW?

186. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w środę - 14 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 187. Streszczenie

Ulviye, Meryem i Levent spędzają w hotelu wspólne chwile. Ulviye wciąż jest przekonana, że Meryem i Levent są szczęśliwym małżeństwem, a Ömer to ich syn. Świadomość niespełnionej miłości w połączeniu z opowieściami Ulviye o jej przeszłości, to zbyt wiele dla obojga. Tymczasem Dogan i Mine razem z Cemilem szukają sposobu na przekonanie Ayse o niewinności Cemila. Asli udaje zdesperowaną i robi wszystko, żeby skłonić Yasara do oświadczenia się jej. Przekonuje go, że zamierza odejść z rezydencji. Melis nie może znieść świadomości, że Levent spędza czas z Meryem. Na domiar złego z powodu ulewnego deszczu Levent pozostaje w hotelu na noc.

Kiedy i gdzie oglądać 187. odcinek ZRANIONYCH PTAKÓW?

187. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w czwartek - 15 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

Zranione ptaki odc. 188. Streszczenie

Melis nie wytrzymuje i przyjeżdża do hotelu. Nie może znieść faktu, że Ulviye uważa Leventa i Meryem za małżeństwo, więc ignoruje prośbę narzeczonego i wyprowadza Ulviye z błędu. Ulviye czuje się zagubiona, a Levent jest wściekły na Melis. Jedyne o czym myśli Melis to zbliżający się ślub i jej wymarzona suknia. Asli zostawia Yasarowi list pożegnalny, udając, że zamierza odejść z rezydencji. Przyparty do muru mężczyzna w końcu się jej oświadcza. Cemil umawia się z Oyą i prosi Dogana i Mine, żeby sprowadzili na spotkanie Ayse. Na widok Cemila i Oyi, Ayse chce opuścić lokal, ale przyjaciołom udaje się ją powstrzymać.

Kiedy i gdzie oglądać 188. odcinek ZRANIONYCH PTAKÓW?

188. odcinek Zranionych ptaków będzie można obejrzeć w piątek - 16 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 45 minut.

