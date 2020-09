To wtedy powstał Jubilat, przebudowano Rynek, a mieszkańców paraliżował strach przed seryjnym mordercą. Zobacz Kraków lat 60. [ZDJĘCIA]

Z kolei w sierpniu tego roku na Wawel powrócił pomnik Tadeusza Kościuszki. W czasie II wojny monument (który powstał w 1900 roku) zniszczyli Niemcy, a w latach 50. zrekonstruowało go i w 1960 r. przekazało miasto Drezno. Jak pisały gazety - jako dar społeczeństwa Drezna.

Z kolei kilka dni wcześniej przy Rynku Głównym 8 otwarty został klub Pod Jaszczurami. To najstarszy klub studencki w Krakowie, miejsce-legenda.

27 kwietnia 1960 r. u zbiegu ówczesnych ulic Marksa i Majakowskiego doszło do starć milicji z mieszkańcami, którzy nie zgodzili się na usunięcie poświęconego, drewnianego krzyża. W tym miejscu miał stanąć pierwszy kościół, o który nowohucianie zabiegali od wielu lat. Władze wycofały się jednak z wcześniejszej obietnicy i nakazały usunąć krzyż.

"Obsługa samochodu rozsznurowała plandekę, zarzuciła ją na dach, a wtedy w porannym słońcu błysnął potężny tors odlanego z brązu rumaka. W przyczepie widoczny był odlew jeźdźca z podniesioną do cięcia szablą" - tak opisywała pomnik, przekraczający granicę w Zgorzelcu 9 sierpnia 1960 r., "Gazeta Robotnicza" we Wrocławiu.

Jak zmieniał się Kraków i jak się w nim żyło pół wieku temu opisuje Leszek Grabowski w publikacji "Obraz Krakowa lat 60-tych

we wspomnieniach z dzieciństwa".

Miłośnik Krakowa i jego historii wspomina tu m.in. zimę stulecia "bodaj z 1963 roku, a może rok później". Leszek Grabowski, który w dzieciństwie i młodości był mieszkańcem ulicy Czystej, opisuje: "(...) śnieg na podwórku zalegał gdzieś do wysokości 2 m, a z naszego ganku do bramy prowadziła tylko wąska dróżka, z trudem wykopana w ścianie śniegu. Były wtedy, ku naszej radości, przymusowe przerwy w nauce, ale sporo wolnego czasu, głównie z uwagi na ogromne zaspy, trzeba było spędzać w domu. Potem, już ku wiośnie, podwórko porządkowali wszyscy mieszkańcy kamienicy, bowiem tak dużo było śniegu do wyniesienia i załadowania na podjeżdżające pod dom samochody".