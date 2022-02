Tokarnia. Zarzut usiłowania zabójstwa szwagra dla 39-latka

Do zdarzeń, których skutkiem było postawienie mu zarzutów doszło 12 lutego w Tokarni. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w toku śledztwa ustalono, że ci dwaj mężczyźni pili razem alkohol w garażu. W trakcie tego spotkania, Tadeusz P. wyszedł zapalić papierosa, a kiedy wrócił uderzył Tadeusza R. młotkiem w głowę po czym ten stracił przytomność. Wtedy zaczął uderzać go tym samym narzędziem po całym ciele.

Tadeusz R., po chwili odzyskał przytomność i zauważył, że jego oprawca zbliża się do niego trzymając w rękach metalowy łańcuch i grożąc mu, że go udusi. Pokrzywdzonemu udało się podnieść z podłogi i uciec z garażu.

W wyniku zdarzenia, pokrzywdzony doznał szeregu obrażeń, m.in. rany powieki dolnej oka lewego, rany okolicy czołowej, złamania ściany przyśrodkowej oczodołu prawego, złamania żeber i inne, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego