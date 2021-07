Tokio 2020. Grzegorz Hedwig (Start Nowy Sącz) poza finałem w kajakarstwie górskim

Grzegorz Hedwig w Tokio nie odniósł sukcesu

Dla Hedwiga to drugi olimpijski występ, ale tego nie będzie wspomniał najlepiej. Z kwalifikacji wprawdzie awansował bez większych przeszkód (12. miejsce), ale do finału nie udało mu się dostać. W 15-osobowym półfinale, rozegranym 26 lipca, uplasował się na 14. pozycji. Polak popłynął wolno, do tego miał 4 pkt (sekundy) karne i marzenia o olimpijskim sukcesie prysły. Przepustkę uzyskało 10 zawodników.

W finale C-1 najlepszy okazał się Savsek, który miał czysty przejazd i aż o 3,71 s wyprzedził Czecha Lukasa Rohana

We wtorek w półfinale i ewentualnie finale K-1 kobiet wystąpi Klaudia Zwolińska (Start). Dzień później do eliminacji przystąpią Krzysztof Majerczak (Pieniny Szczawnica) w K-1 i Aleksandra Stach (KKK Kraków) w C-1.

Wyniki C-1 mężczyzn - Tokio 2020