Tokio 2020. Kajakarz górski Krzysztof Majerczak (Pieniny Szczawnica) na 15. miejscu w igrzyskach olimpijskich

Na zakończenie olimpijskiej rywalizacji w kajakarstwie górskim w Tokio Krzysztof Majerczak zajął 15. miejsce w slalomowej konkurencji K-1. Ze złota cieszył się Czech Jiri Prskavec.

Męskie K-1 to najmocniej obsadzona ze slalomowych konkurencji. Majerczak, reprezentant Pienin Szczawnica, debiutował w imprezie tej rangi i można powiedzieć, że plan minimum wykonał. Przebrnął eliminacje (17. miejsce), awansując do półfinału. W nim uplasował się na 15. pozycji i zakończył udział w imprezie, do finałowej „10” zabrakło 2,54 s. Nawet gdyby Polak przepłynął bezbłędnie (miał 2 pkt karne), nie awansowałby do walki o medale.

Na bardzo wymagającej trasie „przepadli” bardziej utytułowani zawodnicy, m.in. były mistrz olimpijski Słoweniec Peter Kauzer (12.).

W finale po złoto rewelacyjnie popłynął Prskavec (wygrał też półfinał), wygrał bardzo zdecydowanie.

Wyniki finału K-1 mężczyzn

1. Jiri Prskavec (Czechy) 91,63 (w tym 0 pkt karnych)

2. Jakub Grigar (Słowacja) 94,85 (0)

3. Hannes Aigner (Niemcy) 97,11 (0)

...

15. Krzysztof Majerczak (Polska) - odpadł w półinale