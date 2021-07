Tokio 2020. Klaudia Zwolińska (Start Nowy Sącz) blisko medalu olimpijskiego w kajakarstwie górskim

Dobry wynik w Tokio w debiucie olimpijskim

Zwolińska to debiutantka na igrzyskach, ma niespełna 23 lata (w tym roku kończy kategorię młodzieżowca) i największe sukcesy pewnie jeszcze przed nią. Tych juniorskich i młodzieżowych ma sporo, zdobywała złote medale MŚ i ME, a seniorskiej stawce też zaznaczyła swoją obecność. Nie tylko wygrała kwalifikacje do kadry olimpijskiej (zdystansowała bardziej doświadczoną Natalię Pacierpnik), ale też przed wylotem do Tokio zajęła w mistrzostwach Europy 4. miejsce, wygrała jeden z Pucharów Świata.

W Tokio Zwolińska kwalifikacje przebrnęła bez problemu. Dużo nerwów było natomiast we wtorkowym półfinale, w których stawką było 10 przepustek. Sądeczanka popłynęła bardzo asekuracyjnie, dużo wolniej od najlepszych rywalek i długo nie była pewna awansu. Część wyżej notowanych zawodniczek popełnia jednak większe błędy i to naszej kajakarce przypadła ostatnia premiowana awansem lokata - 10.