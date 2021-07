Tokio 2020. Maria Sajdak, krakowska medalistka olimpijska w wioślarstwie, żyje nie tylko sportem

Maria Sajdak wiosłuje od 18 lat

Sajdak (wcześniej startująca pod panieńskim nazwiskiem Springwald) to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Pochodzi z Krakowa, przygodę z wioślarstwem zaczęła w wieku 12 lat (2003 r.) w miejscowym UKS 1993 Kraków, potem przeszła do AZS AWF, w którym jest do dziś. Jej klubową trenerką jest Iwona Wójcik-Pietruszka.

- Medale Marysi to zasługa jej konsekwencji, determinacji i tego, że wioślarstwo jest jej wielką pasją. A pasja jest najważniejszą motywacją, która prowadzi do sukcesu - mówił nam w 2018 r. jej ojciec Robert Springwald, obierając - po raz kolejny - w imieniu córki statuetkę za nasz plebiscyt „10 Asów Małopolski”.