Tokio 2020. Wioślarka Maria Sajdak: Srebrny medal olimpijski to nagroda za ciężką pracę. Nie zmarnowałam czasu [ROZMOWA]

Wróciła Pani do kraju po udanych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Pierwsze dni po powrocie wcale nie były spokojnie...

Pierwsze dni po przylocie były bardzo intensywne, ale bardzo przyjemne. Bardzo dużo się działo, spotkania, gratulacje i wywiady. Na wszystko chciałam znaleźć czas, ale przede wszystkim mieć go dla rodziny. Z mężem nie widziałem się przez trzy tygodnie, a tak naprawdę to przez cały sezon mało ze sobą przebywaliśmy, bo ciągle były zawody, zgrupowania. Ciężko było, musieliśmy dużo poświęcić, były różne przeciwności i trudności. Patrząc na wynik, srebrny medal, to było warto znosić te wyrzeczenia. Wiem, że bez wsparcia męża nie udałoby się osiągnąć tego sukcesu.

Spotkania, zaproszenia to telewizji. Do roli gwiazdy już pani przywykła?

Może trochę. Jakoś szczególnie nie pragnę wielkiej popularności. Na pewno jednak to miłe, gdy możesz sprawić tylu ludziom tak dużo radości. To bezcenne uczucie. Rodzina przyjechała po mnie na lotnisko w Warszawie. Wróciliśmy do Krakowa, a pod domem czekało na mnie niecałe sto osób, sąsiedzi, znajomi. Byłam tym bardzo zaskoczona, zaprosiliśmy ludzi do domu, zjedliśmy tort. Choć byłam zmęczona, to wszystko było niesamowite. Następnego dnia było przywitanie na przystani AZS, z wioślarzami, trenerami, przedstawicielami władz miasta. Później było spotkanie w klubie na Klinach, gdzie trenuję i kolejny, już trzeci, tort. W planach jest następny, bo świętować będziemy urodziny (śmiech).