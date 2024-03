Toksyczne chemikalia w potoku Olszanickim w Krakowie. Mieszkańcy skierowali list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy Jolanta Białek

Mieszkańcy Olszanicy, przedstawiciele Stowarzyszenia "Nasza Olszanica " i zaproszeni do współpracy eksperci od lat upominają się o rozwiązanie problemu z potokiem Olszanickim. Na zdjęciu: spotkanie z 23 stycznia 2024, gdy zaprezentowano pierwsze wyniki społecznego monitoringu jakości wód w potoku. Urządzenia do badania jakości wody zakupili sami mieszkańcy, nie mogąc doczekać się na wsparcie służb i instytucji powołanych do ochrony środowiska fot. Barbara Ciryt

Problem ciągnie się od blisko dekady. Potok Olszanicki w Krakowie jest zatruwany chemikaliami, używanymi do odladzania samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Sytuacja jest dramatyczna: potok, którego część ma status użytku ekologicznego, jest tak zanieczyszczony, że przyroda już tam umarła, a mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie, bo toksyny z potoku oddziaływają na całą okolicę. Mimo to mieszkańcy i ekolodzy nie mogą doprosić się o zabezpieczenie wód i zaprzestanie zrzutu do potoku toksycznych ścieków z lotniska. Ludzie są zdesperowani, szukają pomocy wszędzie. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” skierowało w tej sprawie list otwarty do prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w piątek (8 marca) gościł na lotnisku w Balicach.