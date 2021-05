Tomas Vestenicky przeniósł się z Cracovii do zespołu 2. ligi rosyjskiej

Tomas Vestenicky będzie od sezonu 2021/2022 piłkarzem Czajki Piesczanokopskoje, z którą związał się dwuletnim kontraktem. Jego nowy zespół w zakończył drugoligowe rozgrywki na 12. pozycji. 25-letni słowacki pomocnik w minionym sezonie ekstraklasy wystąpił tylko w 11 spotkaniach i strzelił dwie bramki.

Wcześniej jako napastnik też zawodził. Gdy w Cracovii wypożyczono go z Romy wiosną 2016, a następnie zakontraktowano, kupując za 100 tysięcy euro, spodziewano się, że będzie w Krakowie czołowym strzelcem. Stracono nadzieje po półtora roku i wypożyczono go do Nitry.

Przed sezonem 2019/2020 Słowak wrócił do Krakowa, przyzwoicie prezentował się w czwartoligowych rezerwach i nadzieje znów odżyły (w styczniu 2020 roku przedłużono z nim kontrakt do 30 czerwca 2021 roku). Nie na długo, bo w ekstraklasie nadal zawodził.

Ekstraklasowy bilans Vestenicky'ego to 62 mecze i 4 gole. Po raz ostatni w pierwszej drużynie Cracovii wystąpił w grudniu ubiegłego roku, a później już tylko pomagał drużynie rezerwowej w walce o utrzymanie trzecioligowego statusu. Można więc stwierdzić, że przejście z 3. ligi polskiej do 2. ligi rosyjskiej jest dla niego krokiem w przód.