TOP 10 roślin antysmogowych! Te rośliny zadbają o Twoje zdrowie i polepszą jakość powietrza w mieszkaniu. Masz je u siebie?

Wiele roślin, które posiadamy w swoich mieszkaniach i domach, poza wizualnymi aspektami ma wiele innych korzystnych działań. Jedną z nich jest zdolność oczyszczania powietrza. Niektóre rośliny znacznie bardziej wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu a inne mniej. Warto jednak pamiętać, że praktycznie każda roślina to krok do polepszenia nie tylko wizualnej sfery naszych czterech ścian, ale także do poprawy naszego zdrowia.

Na rynku, dostępnych jest wiele roślin, które znacząco potrafią poprawić jakość powietrza poprzez pochłanianie szkodliwych substancji z powietrza. Znaczna część z nich jest bardzo popularna, przez co wiele osób może już mieć je w swoich domach i nie wiedzieć o ich cudownych właściwościach.