TOP 10 trenerek fitnessu na świecie. Najpopularniejsze fit influencerki mają miliony followersów na Instagramie

Sto lat kończy mjr Mieczysław Żurek, członek zgrupowania Armii Krajowej “Żelbet” i wieloletni czytelnik "Dziennika Polskiego"

Nie palić, alkohol pić z umiarem, jeść co dają i przede wszystkim mieć dobrą i wyrozumiałą żonę - to przepis na długowieczność majora Mieczysława Żurka z Łuczyc pod Krakowem, który 5 maja kończy 100 lat. To ostatni żyjący żołnierz zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”. W dniu urodzin życzenia złożyli mu żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej i wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Odwiedził go również dziennikarz "Dziennika Polskiego". Pan Mieczysław czyta nasza gazetę od wielu lat. Naszym prezentem dla jubilata jest dożywotnia prenumerata Dziennika.