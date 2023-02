TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 17.02.23 redakcja

Tureckie seriale codziennie wzruszają miliony polskich widzów Zobacz galerię (13 zdjęć)

Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.