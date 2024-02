TOP 15 romantycznych restauracji w Krakowie według Google. Jak spędzić walentynki w Krakowie? Te miejsca polecają internauci

Skąd wzięły się walentynki?

Walentynki, czyli święto, które tradycyjnie co rok obchodzone jest 14 lutego. Ten dzień z pewnością należy zakochanych i rządzi się swoimi prawami. Kolorowe kartki, upominki, czekoladki w kształcie serduszek i balony. To w tym dniu witryny sklepowe zalewane są dekoracjami w kształcie serc, zakochani wyznają sobie miłość i spędzają razem czas. Jedni to święto kochają i obchodzą z zapałem inni nienawidzą - ze względu na przerysowaną treść. Tak czy inaczej, walentynki bardzo mocno wpisały się w naszą tradycję . Ale skąd właściwie wzięło się to święto? Nazwa "walentynki" jest związana ze św. Walentym, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim i cerkwi prawosławnej przypada właśnie na 14 lutego.