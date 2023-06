Top 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach według Googla. Te miejsca trzeba odwiedzić!

Jakie kąpielisko w Krakowie wybrać?

Top 5 kąpielisk w Krakowie i okolicach

Przylasek Rusiecki

W ostatnich latach Przylasek Rusiecki z dzikich akwenów stał się zagospodarowanym kąpieliskiem. Atrakcjami, jakie można tam znaleźć są boiska do piłki plażowej i „pływający” basen o podwyższonym dnie. Ustawiono też namiot do organizacji wydarzeń plenerowych.

Turyści chętnie spacerują po zbudowanych pomostach Andrzej Banas

Zalew Bagry

To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Ze strzeżonych akwenów można skorzystać w godz. 10.00–18.00. Dodatkowo tuż obok znajduje się min food park. Kąpielisko posiada nie tylko plażę piaszczystą ale też długie rozciągające się tereny zielone gdzie można odpocząć w cieniu drzew. Dodatkowo plaża ma wyznaczone miejsce na kąpiele z psami.

Bagry co rok przyciągają tłumy mieszkańców Konrad Kozlowski/Polskapress

Zalew Kryspinów

Zalew Kryspinów od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. Kąpielisko otwarte jest w godzinach od 10.00–18.00

Kąpielisko przyciąga turystów oraz mieszkańców Krakowa brak

Basen Wandzianka

Krakowska Wandzianka to dwa baseny o głębokości od 0.9 m dla nieumiejących pływać, oraz do 1.8 m dla pływających. Można znaleźć tam także zjeżdżalnię, duży teren zielony, boiska do siatkówki, czy stoły do tenisa. Na miejscu można skorzystać także z sauny, fish pedicure, bali z podgrzewaną wodą i wielu innych atrakcji