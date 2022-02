Tortilla PRZEPISY. Domowe placki tortilla z kurczakiem, łososiem, na zimno!

Tortilla pochodzi z Meksyku. Jest to okrągły placek z masy lub mąki kukurydzianej lub pszennej. Najłatwiej kupić gotowy placek i zrobić pyszne nadzienie z tym, co lubimy najbardziej. Istnieje też tortilla hiszpańska, ale to zupełnie inne danie. Też, jak zwykła tortilla, jest rodzajem przekąski, ale jest omletem. My propnujemy przepisy na domowe placki tortilla.