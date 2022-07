Tour de France 2022. Thomas Pidcock wygrał 12. etap., Rafał Majka był 21. Jonas Vingegaard obronił żółtą koszulkę lidera

Pidcock w debiucie wygrał etap Tour de France 2022

W czwartek kolarze mieli do pokonania 165 km w górzystym terenie, m.in. wymagający podjazd na Col du Galibier (2642 m n.p.m.). Były ucieczki, kraksy peletonu. Na metę na podjeździe L'Alpe d'Huez po ucieczce, zapoczątkowanej ok. 10 km przed końcem, jako pierwszy dojechał Pidcock, dla którego etapowe zwycięstwo to największy sukces w karierze (debiutuje w TdF).

O 48 sekund wyprzedził Louisa Meintjesa (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) z RPA. Trzeci był dobrze znany fanom kolarstwo Brytyjczyk Chris Froome (Israel-Premier Tech), który do peletonu wraca po kontuzji.