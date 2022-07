Tour de France 2022. Zła wiadomość - Rafał Majka wycofał się z wyścigu z powodu kontuzji

Majka we wtorek doznał urazu mięśnia, stało się to w trakcie podjazdu pod wzniesienie, gdy nagle pękł łańcuch w jego rowerze.

- Doprowadziło to do częściowego naderwania prawego mięśnia czworogłowego - tłumaczył lekarz zespołu Adrian Rotunno. - W takim stanie nie może jechać, to grozi poważniejszą kontuzją.