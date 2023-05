Tragiczny pożar budynku jednorodzinnego w powiecie wielickim. Nie żyje mieszkaniec tego domu, 30-letni mężczyzna Barbara Ciryt

Pożar domu jednorodzinnego wybuchł w Gdowie w powiecie wielickim w niedzielę, 28 maja wcześnie rano. To było tragiczne zdarzenie. Wezwano jednostki straży pożarnych. Gdy na miejscu pojawili się pierwsi ratownicy z OSP Gdów, to ogień obejmował już całe poddasze i dach budynku. Wewnątrz domu znajdował się 30-letni mieszkaniec. Ewakuowano go, ale nie przeżył.