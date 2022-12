Tragiczny pożar budynku w gminie Niepołomice. Zginął 66-letni mężczyzna Jolanta Białek

Do pożaru domu w Zakrzowie koło Niepołomic doszło wczesnym rankiem 30 grudnia 2022. W zdarzeniu poniósł śmierć właściciel budynku fot. PSP Wieliczka Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do pożaru domu w Zakrzowie koło Niepołomic (powiat wielicki) doszło w piątek 30 grudnia ok. godz. 5. W jednym z pomieszczeń drewnianego budynku strażacy znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Natychmiast podjęto resuscytację, jednak nie udało się go uratować.