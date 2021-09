Tragiczny wypadek na drodze krajowej 94 w Wieliczce. Trasa jest całkowicie zablokowana dla ruchu

- W samochodach uczestniczących w wypadku podróżowały trzy osoby. Ofiara śmiertelna to kierowca jednego z pojazdów, był on długo reanimowany, ale nie udało się go uratować. Drugim samochodem podróżowało małżeństwo w wieku ok. 60 lat, oboje zostali ranni – powiedział nam st. kpt. Łukasz Mastalski, dyżurny oficer operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce.